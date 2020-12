"Was wenn keiner lacht" heißt das neue Album der Leipziger Band Karl die Große, das im Februar erscheint. "Immer einmal am Tag mutig sein", lautet das Motto der Band, mit dem die sechs Bandmitglieder auch an die Aufnahmen rangegangen sind. "Wir denken nicht darüber nach, was man bei einer Single machen muss, sondern machen nur das, was uns gefällt", sagt Sängerin Wencke Wollny. Bei ihren Texten war das ähnlich: "Vorher habe ich die Texte aus Beobachter-Position geschrieben, diesmal wollte ich geradeaus alles ansprechen, was mich bewegt." Dabei sind Liebeslieder herausgekommen, aber auch Songs über Leistungsdruck oder Bodyshaming.