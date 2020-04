Doch Clueso ist nicht einfach nur ein sehr talentiert. Er hat – und das schimmert bereits in den Anfängen durch – eine Meinung, für die er einsteht. Er unterstützt Projekte wie Viva Con Agua oder die Seenotrotrettung SOS Mediterranee. Eine Seite an ihm, die über die Jahre lauter wird. Während der Flüchtlingsdebatte ist er entsetzt von all dem Hass: "Ich hab das Gefühl, dass diese Anti-Establishment-Stimmung selbst bei Politikern angekommen ist, weil sie merken, mit dieser Einstellung erreichen sie Leute", erzählt Clueso und vergleicht die Politik mit dem Pop-Business: "Es ist eine Art Pop-Opportunismus, wie ich das in der Musik manchmal erlebe: Dieser Song ist eigentlich wie eine WhatsApp-Gruppe. Wir packen da alles rein, was die Leute hören wollen und dann wird es ein Hit."