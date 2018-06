"JibJib" ist eine mobile App, die den Nutzern auf spielerische Weiße einen Zugang zur Vogelkunde bieten soll. Die App erkennt – ähnlich wie andere Apps Musik erkennen können – Vögel an ihrer Stimme. Dafür greift sie auf einen Bestand von 80.000 Audioaufnahmen von knapp 200 Vögeln zurück. Johannes Schneider, Direktor der Universitätsbibliothek Leipzig und Jurymitglied lobt: "Die App JibJib bietet einen spielerischen Einstieg in die Vogelkunde und wird wie zahlreiche andere Projekte sicherlich über Coding da Vinci hinaus Nachhaltigkeit beweisen."

"Nachgeradelt.de" ist der Entwurf für eine Webanwendung, die es ermöglichen soll, historische Fahrradtouren nachzuradeln. Dafür wurden historische Tourenbücher aus der Region Leipzig digitalisiert, die zwischen 1880 und 1930 entstanden sind. Features der in Arbeit befindlichen Anwendung sind Details zur Route, wie etwa Sehenswertes an der Strecke oder Verknüpfungen mit Wikipedia.

"Die virtuelle Mittagsfrau" ist eine Webseite, auf der "getrost herumgeflachst werden kann", so die Macher. Hier wird sorbischen Kulturgeschichte spielerisch lebendig. "Die Mittagsfrau ist eine Sagengestalt, die in der Mittagsstunde, dem taghellen Gegenstück zur Geisterstunde, die Bauern auf dem Felde heimsucht. Sind sie in der Lage, bis um ein Uhr ihre Fragen zu beantworten, die sich meist um die Flachsherstellung und die Nutzung von Flachs drehen, kommen sie ungeschoren davon.", erläutern die Entwickler. Diese Sagengestalt war Ausgangspunkt für die Seite. Dort sollen Bilder von der Flachsherstellung zum kreativen Schreiben auf Deutsch, Nieder- oder Obersorbisch anregen. Diese Geschichten werden dann jeweils in die anderen Sprachen übersetzt. So entsteht ein "multilinguales Geschichtenportal".