Die Comedian Harmonists – Die erste deutsche Boygroup

Die Gruppe hätte die Welt erobert, größer noch wie die Beatles waren. Roman Cycowski, Mitglied der Comedian Harmonists

An einem eisig kalten Tag Ende Dezember 1927 geht Robert Biberti zum Vorsingen, in seiner Tasche eine Annonce aus dem Berliner Lokalanzeiger: "Achtung! Berufssänger gesucht, schönklingende Stimmen für einzig dastehendes Ensemble." Das Casting findet im fünften Stock des Hauses Stubenrauchstraße 47 in Berlin-Friedenau statt, in einer armseligen Mansardenwohnung, in der kaum mehr als ein ramponiertes Klavier steht.

Ich stellte mich da hin – also, ich füllte beinah die ganze Dachbude aus in meinem riesigen Wintermantel – und sang nun "O Isis und Osiris", dass die Wände platzten. Robert Biberti, Mitglied der Comedian Harmonists

Plan: Eine deutsche Boygroup gründen

Der schmale Jüngling am Klavier, Harry Frommermann, ist gerade volljährig geworden. Und er hat einen Plan: Eine deutsche Boygroup zu gründen, nach dem Vorbild der amerikanischen Revelers. Zu ihm und Biberti gesellen sich kurz darauf der Pianist Erwin Bootz sowie drei weitere Vokalisten: Der Bulgare Ari Leschnikoff, ein kleiner Kellner mit göttlicher Stimme, der unauffällige Erich Collin und der Pole Roman Cycowski, der an Provinzopern kleinere Partien gesungen hat. Sie nennen sich "Die Comedian Harmonists".

Wir haben die Platten fabriziert, wir waren hungrig auf Geld, es war neu für uns. Aber die Musik war so schön, so zart, so wunderbar. Ich habe sie sehr lieb gehabt, weil ich dachte, das ist Kunst. Roman Cycowski, Mitglied der Comedian Harmonists

Von Superstars zur "Judenbande"

Da waren sie noch zu sechst: Die Comedian Harmonists Bildrechte: IMAGO Anderthalb Jahre später, im Herbst 1930, sind die Comedian Harmonists mit Millionenhits wie "Veronika, der Lenz ist da" oder "Wochenend und Sonnenschein" die umjubelten Superstars der verdämmernden Weimarer Republik – und weit darüber hinaus. Von Paris bis Prag, von Rom bis Oslo singen sie vor ausverkauften Häusern, und die Journalisten tanzen auf ihren Schreibmaschinen, wie Robert Biberti es formuliert. Der Tanz aber ist schneller vorüber, als alle glauben. Drei der Comedian Harmonists sind jüdischer Abstammung, und während das Sextett noch von einem Beifallsorkan zum nächsten taumelt, übernehmen die Nationalsozialisten die Macht in Deutschland.

Nach 1933 erfolgte sehr schnell ein Verbot, nicht offen ausgesprochen, aber überall wirksam – engagiert nicht die Comedian Harmonists, die Judenbande. Robert Biberti, Mitglied der Comedian Harmonists

"Meistersextett" der Arier

"Ein Märchen geht zu Ende", heißt es im Lied "Auf Wiedersehen", und so ist es auch. Nach dem endgültigen Verbot der Comedian Harmonists verlassen die drei jüdischen Mitglieder Deutschland am 10. März 1935. Während die drei "Arier" nun als "Meistersextett" unter dem Hakenkreuz singen, macht das Emigranten-Trio im Ausland Furore. Doch kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs brechen beide Gruppen auseinander. Das Verhältnis der drei in Deutschland verbliebenen Mitglieder war ohnehin derart von Neid und Profitgier zerrüttet gewesen, dass sie sich gegenseitig bei der Gestapo denunziert hatten. Fest stand: Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr.

Am Ende Taxifahrer