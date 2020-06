Neues Album Das demokratische Controcorrente Orchestra kommt ohne Dirigent aus

Hauptinhalt

Ein Debütalbum vorzulegen in diesen Krisenzeiten, das ist mutig. Das junge italienische Kammerorchester Controcorrente Orchestra hat diesen Schritt gewagt. Das Album trägt den Titel "Bach Sons", also Bach-Söhne. Zu hören sind Werke von allen vier komponierenden Sprösslingen Johann Sebastians, also Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel, Johann Christoph Friedrich und Johann Christian Bach. Ein absolutes spannendes Debüt, findet unser Musikexperte Claus Fischer.