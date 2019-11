Was sind eigentlich Kinderstücke? Klavierschüler werden sich vielleicht an kleine einfache, musikalische oft nicht sehr anspruchsvolle Stücklein erinnern, wie den Flohwalzer. Andere haben vielleicht den "Fröhlichen Landmann" von Schumann im Kopf, von ungelenken Kinderhänden ins Klavier gehackt. "Aber da musste doch noch mehr sein", dachte sich die Pianistin Corinna Simon, die selbst auch mit Schumanns "Album für die Jugend" oder Debussys "Children's Corner" aufgewachsen ist:

Und so hat sie gesucht und gesammelt und ein beeindruckendes Kaleidoskop von Klavierwerken zusammengetragen, die explizit für Kinder bestimmt waren – von Bach bis Bartók. Auch Unbekanntere sind mit dabei, wie Carl Reinecke, der längjährige Gewandhaus-Kapellmeister. Khatschaturian, Edward Elgar, Enrique Granados bis hin zur Moderne und Witold Lutosławski. Natürlich sind auch Ausschnitte aus den bekannten Zyklen von Schumann oder den Kinderstücken von Mendelssohn dabei. Der Hintergrund ist dabei kein pädagogischer, zumindest nicht in erster Linie.

Die Stücke sind nicht in erster Linie zum Spielen gedacht. Natürlich auch, aber sie haben eigentlich auch keinen pädagogischen Ansatz. Kinderbücher sind ja auch nicht zum Lesenlernen gedacht, sondern dass man Freude am Hören hat.

Corinna Simon erklärt: "Man muss sich also immer wieder in kurzer Zeit auf neue Stücke einstellen, also auf neue Charaktere. Das ist eine Herausforderung, aber es ist auch sehr interessant und macht sehr viel Spaß". Vor allem natürlich im Konzert – dahin will die Pianistin "ihre" Kinderstücksammlung auch gern bringen. Anfragen gibt es schon viele. Und wer Simon nicht life erleben kann, findet in diesem Doppelalbum eine echte kleine Schatztruhe. Denn natürlich, versichert die Künstlerin – "Klavier für Kinder" dürfen auch Erwachsene hören.