Geboren wurde Cornelia Gröschel am 1. Dezember 1987 in Dresden. Ihr Vater ist Opernsänger und ihre Mutter Pianistin. Im Alter von neun Jahren stand sie bereits für die Fernsehserie "In aller Freundschaft" vor der Kamera. 2001 spielte sie die Titelrolle in der Neuverfilmung des Kinderbuchklassikers "Heidi". Gröschel studierte von 2007 bis 2011 an der Hochschule für Musik und Theater "Felix-Mendelssohn-Bartholdy" in Leipzig Schauspiel. Sie ist in zahlreichen Theater- und Fernsehproduktionen zu sehen.