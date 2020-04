Wegen der weltweiten Corona-Krise ist das Bachfest Leipzig in diesem Jahr abgesagt worden. Wie das Bach-Archiv am Montag mitteilte, sei die potenzielle Gefährdung von Gästen, Künstlern und Mitarbeitern zu hoch. Hinzu kämen die weltweiten Ein- und Ausreiseverbote sowie die Einschränkungen des Flugverkehrs durch die Pandemie.

Zum Bachfest Leipzig 2020 hatten sich mehr als 40 Chöre angekündigt. Bildrechte: Bachfest Leipzig/Michael Thomas

Das Festival sollte in diesem Jahr vom 11. bis 21 Juni und unter dem Motto "BACH - We are FAMILY!" stattfinden. Wie die Veranstalter mitteilten, soll dies nun auf das Jahr 2022 übertragen werden. Mehr als 40 Bach-Chöre aus allen Kontinenten hatten sich zum Bachfest 2020 in Leipzig angekündigt. Neben den Bayreuther Festspielen gilt es als hinsichtlich der Publikumszusammensetzung als das am meisten international geprägte Musikfestival Deutschlands.