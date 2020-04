Die Dresdner Musikfestspiele finden in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise nicht statt. Die Veranstalter gaben die Absage am Donnerstag mit großem Bedauern bekannt. Sie fällten die Entscheidung zum Schutz von Künstlern und Publikum auch vor dem Hintergrund der Festlegung der Bundesregierung und der Landesregierungen vom 15. April zur Absage von Veranstaltungen bis zum 31. August 2020. Einige Höhepunkte des diesjährigen Festivals sollen im folgenden Jahr aufgeführt werden.

Jan Vogler Bildrechte: Felix Broede

Festival-Intendant Jan Vogler bereitet derzeit mit seinem Festivalteam ein vierundzwanzigstündiges Marathon-Livestream-Festival vor. Künstlerinnen und -künstler aus der ganzen Welt sollen dafür die lebendige Festspielatmosphäre in die Wohnzimmer des Publikums, so der Intendant. Vogler hat durch seine Initiative "Music Never Sleeps NYC" in der Vergangenheit bereits Erfahrungen mit einem derartigen Format sammeln können. Informationen zur konkreten Ausgestaltung werden unter dem Hashtag #musicneversleepsDMF auf der Festival-Webseite und den zugehörigen Social-Media-Kanälen bekannt gegeben.