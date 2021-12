Freitag, 3. Dezember, 8:00 Uhr | Thüringer Theater spielen trotz Verschärfungen

Die neuen Corona-Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf den Spielbetrieb der Thüringer Theater. Das meldet die Deutsche Presse-Agentur nach Recherchen an den Häusern in Erfurt, Weimar oder Jena. Nach zwei längeren Besprechungen haben Bund und Länder sich auf eine Verschärfung der bisherigen Regeln geeinigt. Die flächendeckende 2G-Regelung hat auf den Bühnenbetrieb der Theater in Thüringen jedoch kaum Auswirkungen, weil hier schon länger nur Geimpfte und Genesene Zutritt haben, sonst aber weiter gespielt wird.

Ganz spurlos geht die vierte Welle und die aktuelle Infektionslage aber auch nicht vorüber: Wegen der geringeren Platzkapazitäten – in Weimar wird beispielsweise im Schachbrettmuster nur jeder zweite Platz verkauft – sind viele Vorstellungen schon ausverkauft. Am Theaterhaus Jena fallen einige Vorstellungen aus – coronabedingt, wie es auf der Webseite heißt. Auch an anderen Häusern fallen immer wieder Künstlerinnen und Künstler nach positiven Corona-Tests aus, die dann von Gästen oder Aushilfen ersetzt werden, heißt aus dem Theater Erfurt. Das Deutsche Nationaltheater Weimar hofft, mit den getroffenen Maßnahmen gut durch die Winterspielzeit zu kommen, die für viele Theater wegen der Weihnachtsstimmung in der Regel zu den besucherstärksten Zeiten gehört.

Donnerstag, 2. Dezember, 17:00 Uhr | Theater Chemnitz setzen Vorstellungen bis 9. Januar aus

Auch die Theater Chemnitz verlängern die Aussetzung des Vorstellungsbetriebes bis zum 9. Januar 2022. Alle Veranstaltungen werden abgesagt, die Spielstätten Opernhaus und Schauspielhaus bleiben geschlossen und auch der Probenbetrieb wird bis auf Weiteres eingestellt. Das schmerzt vor allem im traditionsreichen Weihnachtsmonat Dezember sehr, sagt Generalintendant Christoph Dittrich: "Dennoch tragen wir die Entscheidungen in vollem Umfang mit und sehen uns als Kulturschaffende in einer besonderen Verantwortung."

Bereits erworbene Karten für abgesagte Veranstaltungen bis einschließlich 9. Januar 2022 werden in voller Höhe erstattet oder, wo es möglich ist, für spätere Termine kostenfrei umgetauscht.

Donnerstag, 2. Dezember, 14:12 Uhr | Theater Plauen-Zwickau schließt bis zum 16. Januar

Um langfristig planen zu können und Kontakte zu verringern, schließt das Theater Plauen-Zwickau seine Spielstätten bis einschließlich 16. Januar 2022. So wolle man dabei helfen, die vierte Infektionswelle zu brechen, erklärte die Theaterleitung am Donnerstag in einer Mitteilung. Zuvor hatte das Sächsische Kultusministerium bereits durchblicken lassen, dass eine Wideraufnahme des Spielbetriebs nach dem 12. Dezember unwahrscheinlich ist. Zur Rückgabe der bereits gekauften Karten sollen sich Besucherinnen und Besucher an die Theaterkasse wenden.

Mittwoch, 1. Dezember, 17:15 Uhr | Schauspiel und Semperoper Dresden bis 9. Januar geschlossen

Alle Spielstätten der Semperoper und des Staatstheaters Dresden setzen bis einschließlich 9. Januar 2022 ihren Spielbetrieb weiter aus. Die Entscheidung sei in Absprache mit dem Kulturministerium getroffen worden, teilten Schauspielaus und Semperoper am Mittwoch in Dresden mit. Mit der Entscheidung werde auf die alarmierende pandemische Lage in Sachsen reagiert. Bereits gekaufte Karten werden durch den jeweiligen Besucherservice erstattet.

Mittwoch, 1. Dezember, 16:25 Uhr | Leipziger Buchmesse 2022 soll stattfinden

Die Leipziger Buchmesse soll vom 17. bis 20. März 2022 stattfinden, erklärt Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe: "Die Branche vermisst diese so wichtige Plattform, vermisst Sichtbarkeit für Autorinnen und Autoren und den Austausch zu den Novitäten des Frühjahrs. Und auch die ganze Stadt freut sich auf die Begegnung mit der Buch- und Medienbranche."

Um die Buchmesse im kommenden Jahr zu ermöglichen, ist das Hygienekonzept "Safe Expo" erarbeitet worden: Dieses sieht aufgrund der Kontaktnachverfolgung vor, Tickets nur im Vorverkauf anzubieten. Vor Ort soll es keine Tageskassen geben und Dauertickets entfallen komplett. Darüber hinaus gilt pro Tag eine Begrenzung von 25.000 Besucherinnen und Besuchern. Auf dem Messegelände gilt Maskenpflicht und 2G. Sollten die Fallzahlen deutlich sinken, wird das Konzept auf 3G umgestellt. Auf dem gesamten Gelände sorgen Hygienelotsen sowie Wegeführung für die Entzerrung von Menschenmengen. Belüftungsanlagen sowie die regelmäßige Reinigung aller Kontaktflächen sollen einen sicheren Messebesuch gewährleisten. Das Hygienekonzept wird entsprechend der aktuellen Coronalage kontinulierlich angepasst.

Dienstag, 30. November, 18:00 Uhr | Nordharzer Städtebundtheater sagt Vorstellungen ab

Wegen der "dramatisch ansteigenden Inzidenzwerte und der Unabsehbarkeit der Situation" hat sich die Geschäftsleitung des Nordharzer Städtebundtheaters dafür entschlossen, bis einschließlich 4. Januar 2021 alle Veranstaltungen abzusagen. Dies beinhaltet auch die beiden Silvesterpremieren "Großherzogin von Gerolstein" und "Landeier" sowie alle Silvesterkonzerte.

Wir bedauern sehr, diesen Schritt gehen zu müssen und hoffen, in absehbarer Zeit wieder für Sie alle spielen zu dürfen. Geschäftsführer, Intendant und Verwaltungsdirektor des Nordharzer Städtebundtheaters

Dienstag, 30. November, 14:52 Uhr | Bühnenverein fordert von Politik Bekenntnis zur Kultur

Heute wollen Bund und Länder neue Entscheidungen im Umgang mit der aktuellen Coronalage treffen. Vorab fordert der Bühnenverein in einer Erklärung eine Bekenntnis zur Kultur und spricht sich für offene, sichere Theater und gegen pauschale Maßnahmen aus.



Die Politik habe auf materieller Ebene zwar Milliarden in die Sicherung der Kultur investiert, trotzdem sei es zu einem Vertrauensbruch zwischen Kultur und Politik gekommen. Es sei der Eindruck entstanden, die Kultur sei nicht so wichtig, sagt Carsten Brosda, Präsident des Deutschen Bühnenvereins im Gespräch mit MDR KULTUR. Aus Brosdas Sicht handele es sich um eine Fehleinschätzung, zu glauben, dass sich durch die Schließung von Kultureinrichtungen das Pandemiegeschehen brechen lasse:



"Wir sagen auch deutlich, dass es regional, wenn dort sozusagen Beschränkungen notwendig sind, es auch sinnvoll ist, die zu gehen. Keiner ist so illusorisch zu sagen, man muss nichts tun. Dazu sind wir in einer viel zu dramatischen Situation."



Weiter fordert der Bühnenverein eine klare Kommunikation mit den Bühnen und weist darauf hin, dass diese viel unternommen hätten, um sicher spielen zu können: "Wenn man wirklich harte Maßnahmen braucht, dann darf nicht die Kultur die einzige Betroffene sein, sondern dann müssen wir gucken, dass wir wirklich rigide runterfahren, um dann auch schnell Wellen zu brechen, so sie sich regional aufbauen", so Brosda.



Wenn man sich das aktuelle Infektionsschutzgesetz anschaue, dann lese sich das so, als ob die Länder nur bei Kultur- und Freizeiteinrichtungen Handlungsspielraum hätten und ansonsten nichts schließen dürften. Das sei aus Brosdas Sicht eine "komische Vorstellung": So sei es in Ordnung, abends drei Stunden in der Kneipe miteinander zu sprechen, aber mit Maske schweigend im Theater zu sitzen sei medizinisch gefährlicher, so Brosda. "Wenn ich Kontakte beschränken will, dann muss ich unterschiedslos über allem gesellschaftlichem Leben Kontakte beschränken."



Brosda findet es bedenklich, dass das Arbeitsleben aufrecht erhalten wird, aber danach kein öffentliches Leben mehr stattfinden könne. Das habe seiner Meinung nach auch zunehmend dazu geführt, dass keine gute öffentliche Debatte mehr über die Situation geführt werden könne.



Über Kulturschaffende, die sich nicht impfen lassen, kann Brosda nur den Kopf schütteln. "Wer Kultur öffnen will, muss wissen, dass der Weg über die Impfung führt." Er sei es leid, dass die Abwägung zwischen Impfung oder dem Schließen des öffentlichen und kulturellen Lebens immer zulasten des Letzteren ausfalle. "Aus meiner Sicht ist die Impfung und in dem Fall eine Impfpflicht auf jeden Fall das mildere Mittel, um in einer Demokratie und einer offenen Gesellschaft zusammenbleiben zu können."

Dienstag, 30. November, 11:49 Uhr | Intendant der Semperoper fordert zum Impfen auf

Auch die Kunst- und Kulturszene sei beim Thema Impfen gespalten, sagt Peter Theiler, Intendant der Semperoper. Im MDR KULTUR-Interview spricht er von einer "Zerreißprobe". Deshalb hat er gemeinsam mit anderen großen Dresdner Kulturinstitutionen eine Initiative gestartet: "Impfen schützt auch die Kultur", so der Titel. Eine Impfkampagne sei eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung und habe etwas mit Solidarität zu tun, so Theiler. Es gehe aber auch um den Erhalt der Kunst. "Wir liegen ja da nieder im Moment, wir sind geschlossen, die Kultur leidet massiv."



Man müsse jetzt auch ein Verständnis für die Künstlerinnen und Künstler aufbringen, die aktuell nicht arbeiten können, "deren Lebensprojekte im Grunde genommen einen großen Schaden nehmen". Das seien nicht nur Enttäuschungen, das sind auch Zäsuren in den Biographien. "Und ich finde, man sollte sich jetzt einfach diesen ultimativen Ruck geben, um sich impfen zu lassen, damit wir ganz normal wieder arbeiten und unsere Visionen verwirklichen können. Es geht doch hier um Substanz, es geht um Wesentliches. Es geht ja nicht nur um Gesundheit, sondern es geht auch darum, dass die Kunst krankt."

Dienstag, 30. November, 10:16 Uhr | Theaterhaus Jena führt 2G+-Regel ein und muss Termine streichen

Auch das Theaterhaus Jena muss sich den zunehmenden Infektionszahlen anpassen. Wegen der schwierigen räumlichen Bedingungen müsse das Theater nach eigenen Angaben ab Mittwoch, 1. Dezember, die 2G+-Regel einführen. Das bedeutet für Zuschauerinnen und Zuschauer, dass sie einen Impf- oder Genesenennachweis sowie einen aktuellen Testnachweis samt Personalausweis am Eingang vorlegen müssen.



Akzeptiert werden Testnachweise aus einem Testzentrum oder vom Arbeitgeber, der Test darf nicht länger als 24 Stunden alt sein. Zusätzlich ist es möglich, sich mit selbst mitgebrachten Schnelltests zu testen. Dies ist unter den Augen der Theaterhaus-Mitarbeiterinnen auf der Unterbühne zwischen 19 und 19:30 Uhr möglich. Ausnahmen gäbe es für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Das Theater bittet darum, sich entsprechend über aktuelle Regelungen zu informieren.



Aufgrund der neuen Regelungen muss das Theaterhaus einige Vorstellungen aus dem Dezember-Spielplan streichen. Bereits erworbene Tickets können in der Tourist-Information Jena zurückgegeben werden. Ein Umtausch für andere Vorstellungen ist leider nicht möglich.



Betroffen sind folgende Termine:



"Der Mann, der alles weiß" am 12., 28., 29. und 30. Dezember, 16 Uhr

"Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne mich" am 16., 17., 18. Dezember, 20 Uhr, sowie am 19. Dezember, 16 Uhr

Montag, 29. November 19:07 Uhr | Gedenkstätte Buchenwald geht gegen Hass-Mails wegen 2G vor

Die KZ-Gedenkstätte Buchenwald bekommt nach eigenen Angaben seit vergangener Woche vermehrt Mails und Anrufe mit wüsten Beschimpfungen, weil sie nur noch Geimpfte und Genesene einlässt. Direktor Jens-Christian Wagner sagte dem MDR, man werde alle strafrechtlich relevanten Inhalte an die Polizei geben. Es gehe um Volksverhetzung und Beleidigung. Viele der Hassmails seien unter Klarnamen verfasst. Die Inhalte zeugten von einer erschreckenden Verrohung in der Szene der Corona-Leugner. So würden die NS-Verbrechen mit den Corona-Schutzmaßnahmen gleichgesetzt und die Mitarbeiter der Gedenkstätte als neue Nazis beschimpft werden.

