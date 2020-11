Auch in Weißenfels haben sie in diesem Jahr umgeplant. Notgedrungen, doch das versteht sich in diesem Jahr von selbst. Als Antje Riewe-Bez sich an diesem Nachmittag in die Videokonferenz schaltet, ist es draußen schon dunkel. Eigentlich hätte dieses Gespräch vor Ort in Weißenfels geführt werden sollen. Dann stiegen die Infektionszahlen. Nun sitzt man in illustrer Runde beisammen und schaut auf die einzelnen Videokacheln auf dem Bildschirm vor sich. Der Vorteil: Mehr Menschen können dabei sein. Antje Riewe-Bez hat auch Vorstandsmitglieder von der Weißenfelser "Kulturphönix" eingeladen. Die haben in diesem Jahr Ähnliches erlebt wie Antje Riewe-Bez und "Music Art" – dem Musiktheater, dessen Vorsitzende sie ist.