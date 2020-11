Die etwas angespannte Stimmung wird mit jedem Schritt besser. Thomas Stieghahn bahnt sich seinen Weg durch verwinkelte Gänge im Alten Theater in Magdeburg. "Das ist Backstage", sagt er und führt vorbei an Garderobe, Aufenthaltsraum und Maske. Nach wenigen Minuten steht der Mann mit den langen grauen Haaren auf einer 400 Quadratmeter großen Bühne und blickt ernüchtert in den leeren Saal vor sich. Ist ja erst Mittag, könnte man denken. Dann aber kommt einem in den Sinn: Dieser Saal wird leer bleiben. Am Abend, den Tagen darauf und auch am Wochenende. Für Thomas Stieghahn und seine Magdeburger Theaterkiste ist der Vorhang gefallen. Wieder einmal, zum zweiten Mal in diesem Jahr. Theater spielen, anderen eine Freude machen, den Zusammenhalt auf der Bühne erleben – das tun, was sie so lieben, wofür sie Stunden ihrer Freizeit und viele Wochenenden opfern: Corona hat etwas dagegen. Die Theater bleiben geschlossen. Mindestens bis Ende des Monats.