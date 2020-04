Der Ausbruch des Coronavirus stellt die gesamte Weltgemeinschaft vor eine fundamentale Aufgabe. Dabei durchdringen die Herausforderungen im Kampf gegen die Verbreitung globale Aspekte und stellen auch gesellschaftliche Selbstverständlichkeiten in den einzelnen Ländern infrage. Das Leben nach Corona wird ein anderes sein – bietet aber auch Möglichkeiten für zukünftige Veränderungen.

Durch das Virus hat sich die vollzogene Globalisierung bemerkbar wie kaum zuvor gemacht. Der Theologe und Kulturpolitiker Frank Richter sieht darin aber auch eine Chance, die Ausrichtung einer weltumspannenden Vernetzung neu zu denken. Im Gespräch mit MDR KULTUR plädiert er nicht dafür, Globalisierung zurückzufahren, sondern neu auszutarieren – er fordert eine "Weltinnenpolitik". Man müsse politische und ökonomische Prozesse international denken, um eine internationale Solidarität zu organisieren. "Egoismen fallen auch auf uns selbst zurück. Das macht Corona sehr deutlich", so Richter weiter.

Für ihn zählt es, den Menschlichkeits-Gedanken in all seinen Facetten neu und global zu verstehen, um daraus auch etwas Positives aus der Corona-Krise zu ziehen.

Der Gedanke eines Näherrückens durch die Krise lässt sich von der globalen Perspektive auch auf die Gesellschaft herunterbrechen, die durch das Virus ebenso verändert wird. Svenja Flaßpöhler, Philosophin und Chefredakteurin des "Philosophie"-Magazins, sieht in der jetzigen Situation einen Moment, in der der Gesellschaft ihre eigene Fragilität vor Augen geführt wird, wie sie im Gespräch mit MDR KULTUR sagte. Jedoch habe dieses Momentum etwas Verbindendes.

Es führe auch auf lokaler Ebene zu " vereinigender Solidarität , weil wir alle wirklich in exakt derselben Situation sind", so Flaßpöhler. Das verbinde die Menschen untereinander sehr tief. Darüber hinaus werde den Bürgern durch leere Einkaufsregale und Ausgangsbeschränkungen ein sehr greifbares Gefühl von konkreter Nachhaltigkeit vermittelt. Man erlebe nun eine ganz konkrete Beschränkung und "das tut unserer Kultur und Gesellschaft gut". Diese Krise sei letzten Endes auch eine Krise unserer kapitalistischen Lebensform, meint Flaßpöhler.

So sieht es auch die Autorin Greta Taubert und hofft, dass die Corona-Situation zu einem Umdenken der Markt- und Gesellschaftsform führt. Das sagte sie im Gespräch mit MDR KULTUR. Jetzt, da die üblichen Markt- und Produktionsstrukturen nicht mehr selbstverständlich seien und viele Menschen in einer gewissen Isolation lebten, brauche man eine neue Form und ein neues Verständnis von Zeit. "Arbeitszeit, Lebenszeit und Caring-Zeit", so Taubert.