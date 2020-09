Zeit des Stillstandes genutzt

Angeleitet wird Herold von Sven Sandow, seit 1998 Ausbilder. Viele junge Bühnentechniker, jetzt Veranstaltungstechniker sind durch seine Hände gegangen. Ein kluger Mann, nutzte er doch die Zeit der Lähmung für seine Schützlinge optimal. Neben Sachen, für die sonst keine Zeit ist, konzipierte er einen Lehrgang und ließ die jungen Leute vor allem Sachen ausprobieren und immer wieder machen, die im laufenden Spielbetrieb in Fleisch und Blut übergegangen sein müssen.

Der Auszubildende Herold berichtet: "Zum Beispiel im Tonbereich, was so den Umgang mit Verkabelung angeht, da gibt es ja so viele Kabel. Da gibt es auch für bestimmte Anlagen unterschiedliche Kabel. Mit was darf ich drauf gehen? Und da guckt man lieber doppelt. Lieber noch einmal – nicht, dass man es dann falsch kabelt und im Endeffekt kommt kein Ton raus." Veranstaltungstechniker sorgen unter anderem dafür, dass der Ton stimmt. Bildrechte: imago/Marius Schwarz

Die Truppe sei in dieser Zeit zusammengewachsen, erzählen Auszubildender und Ausbilder, der dazu anmerkt: "Für uns war es eigentlich optimal, was die Zeit angeht. Es war schon eine Umstellung, auf jeden Fall, das halt nicht mehr so wirklich was los ist: keine Gäste, kein Besucherverkehr. Dann hat man auch keine Kollegen, die man mal fragen kann, sondern dann muss man halt mit den Lehrlingen, die da sind, sich unterhalten. Also, wir verstehen uns auch alle."

Viel gelernt