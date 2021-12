Wir sind in einer nicht einfachen Situation. Wir haben es mit einem Virus zu tun, über den wir – bezogen auf die Omikron-Variante – noch nicht so viel wissen, wie wir uns wünschen würden. Was wir wissen ist, dass es extrem ansteckend ist. Zahlen und Erkenntnisse – insbesondere aus Großbritannien, wo übrigens die Impfquote viel höher ist als bei uns – zeigen, dass die Ansteckung so hoch ist, dass es in der kritischen Infrastruktur zu Problemen kommen könnte. Wir haben deshalb heute auch eine Kabinettssitzung, in der wir uns mit der aktuellen Situation der kritischen Infrastruktur in Thüringen befassen werden.