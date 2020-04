"Die Störche fliegen noch" – Corona Creative #5

Vor einigen Wochen war die Welt noch "normal": Filmemacherin Chiara Fleischhacker ist schwanger im 8. Monat und schon im Geburtsvorbereitungskurs.

Unerwartete Wendungen

Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Anthony freut sie sich auf das Kind, das sie im Mai erwarten. In eindrücklichen Tagebucheinträgen und Camcorder-Aufnahmen hält die Regisseurin die Zeit ihrer Schwangerschaft für ihre Tochter fest, die die Aufzeichnungen später mal, wenn sie erwachsen ist, bekommen soll. Anfänglich sind sie von Vorfreude und Unbeschwertheit geprägt, dann kommt die unerwartete Wendung.

Fantasievolle Video- und Animationssequenzen

Das Corona-Virus verändert die Umstände der Schwangerschaft. Dem werdenden Vater wird seine Stelle als Koch in einem Hotel gekündigt. Jegliche Stabilität und Sicherheit geht verloren. Chiara treibt die die Sorge um, als Asthmatikerin Komplikationen zu bekommen. Ein Antrag auf Hartz IV steht bevor. Noch mehr Chaos verursacht die Ungewissheit, ob das Virus sich auf das Kind übertragen könnte oder die Frage, ob der Vater im Kreißsaal dabei sein darf.

Mit herannahendem Geburtstermin wandeln sich die Sorgen jedoch auch in Hoffnung. "Alles wird gut" – mit diesem Gedanken und unerschütterlicher Zuversicht will die werdende Mutter ihr Baby in dieser Welt willkommen heißen. Was so einfach klingt, ist ein Auf und Ab der Gefühle und ein Prozess des Akzeptierens und Neudenkens. Ein sehr persönlicher Dokumentarfilm in fantasievollen Video- und Animationssequenzen mit einem Ausblick in eine ungewisse Zukunft.

"Verrückte Zeiten!" für Regisseurin Chiara Fleischhacker

Die Aufnahmen entstehen größtenteils zu Hause oder auf dem Weg, um Besorgungen zu machen, Bewerbungen abzugeben; beim Frauenarzt, beim Besuch der Hebamme, während des Klinik-Erstgesprächs, je nachdem, wie sich die Lage entwickelt. Der Blick aus der Wohnung fällt auf die immer leerer werdende Straße. Ein Pizza-Lieferservice hat noch geöffnet, aus dem Schlafzimmerfenster sind die vorbeifahrenden Züge zu sehen, auf ihrem Weg in die Weite werden sie zu einem Symbol der Freiheit. Tagebuch-Eintragungen bilden die emotionale Ebene: "20/03/2020 Verrückte Zeiten!"

Mein Sonnenschein. Was sind das für verrückte Zeiten? Ein Virus hält die Welt in Atem. Mehrere Länder haben bereits Ausgangssperren verhängt, alle Geschäfte haben geschlossen. Heute habe ich im 'Hilgenfeld' meinen vorerst letzten Kaffee getrunken. Auch dort sind die Schotten bald dicht. Die Welt bleibt zu Hause. Oder sollte es zumindest. Papa hat heute die Bettkästen aufgebaut und seinen Schrank aufgeräumt. Auch er langweilt sich. Von heute auf morgen arbeitslos... Aus dem Tagebuch

Chiara Fleischhacker, Jahrgang 1993, lebt in Erfurt, studierte Psychologie in Freiburg und seit 2015 Dokumentarfilm-Regie an der Filmakademie Baden-Württemberg. Sie war mehrfach Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes.