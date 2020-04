Das digitale Filmfestival "Corona Creative" ist am Freitag bei MDR KULTUR im Netz und im MDR-Fernsehen gestartet. Los geht es mit sechs Geschichten, die Kinder, Zirkusartisten oder die Leute im "Dorf der Spatzenjäger" in Zeiten der Pandemie erleben. Über 300 Filmideen erreichten den MDR nach dem Aufruf zu "Corona Creative". Insgesamt 20 Beiträge wurden ausgesucht und sind nun bis zum 1. Mai nach und nach veröffentlicht.

Programmdirektorin Katja Wildermuth zufolge war die Auswahl "unglaublich schwer": Schlussendlich zeige die "Corona-Rolle" außergewöhnliche Projekte aus Mitteldeutschland, die mehr seien als ein Abbild der Situation: "Sie schaffen einzeln und in ihrer Gesamtheit ein Dokument der Zeit. Dafür danken wir allen Filmschaffenden." Unter dem Motto "Corona Creative" hatte der MDR Anfang April seinen Aufruf gestartet. Gesucht wurden Projektvorschläge für dokumentarische Kurzformate, die auf besonders kreative Weise mit der aktuellen Situation in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen umgehen. Über 300 Vorschläge wurden eingereicht.

Beim Dreh mit Mundschutz im "Dorf der Spatzenjäger" Bildrechte: MDR / Yvonne Andrä

Für die Aktion wurde ein Sonderetat eingerichtet, um die Kultur- und Kreativwirtschaft in der Corona-Krise zu unterstützen. Aufgrund der großen Resonanz seien die Mittel noch einmal um 50 Prozent aufgestockt worden, erklärte Wildermuth. Sie freue sich, dass damit "so vielschichtige und kreative Filme" ermöglicht worden seien. "Nicht nur Dokumentation, sondern vor allem auch Reflexion" sei schließlich die Funktion der Kunst in schwierigen Zeiten.