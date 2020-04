"13 Versuche, die Luft anzuhalten" - Corona Creative #8

Auf einem Smartphone-Display erscheint eine Kettenbrief-Nachricht, die sich parallel zu SARS-CoV-2 per WhatsApp viral verbreitet: "Atmen Sie tief ein und halten Sie die Luft für mehr als zehn Sekunden an. Wenn Sie dies ohne Husten erfolgreich durchführen können, beweist dies, dass keine Infektion vorliegt." Mit diesem absurden Moment beginnt der Kollektiv-Kurzfilm von 13 Mitgliedern in 13 Kapiteln an 13 aufeinanderfolgenden Tagen.

Und plötzlich Raum für Reflexion

Aus der Überforderung erwächst der Impuls, Dinge zu benennen und Fragen zu stellen. Was passiert um uns herum, mit und in uns, in dieser Zeit, in der die Menge tagesaktueller News die Nachrichten vom Vortag überschreibt und das öffentliche Leben in großen Teilen zum Stillstand gekommen ist? Wir stoßen auf Meldungen, wie Obdachlose kontaktlos über einen "Gabenzaun" notversorgt werden; wie die Grenzschließungen immer mehr Geflüchtete einer humanitären Katastrophe aussetzen, welche sich durch SARS-CoV-2 jederzeit zuspitzen kann; wie Amazon ohne Atempause innerhalb von zehn Tagen um etwa 100 Milliarden Euro an Marktwert zulegt; wie die grüne Energiewende aus wirtschaftlichen Gründen aufgeschoben zu werden droht ... All das verschlägt einem den Atem. Inzwischen halten wir aber auch fast schon instinktiv die Luft an, wenn uns im Supermarkt jemand entgegenkommt. Atempause. Das Film-Kollektiv Bildrechte: MDR / Filz e.V.

Was passiert mit uns, wenn das Atmen nicht mehr funktioniert, genauso wie das Leben um uns herum? Es kann zurr Hyperventilation kommen. Ausgelöst durch starke Affekte wie Angst und Panik, aber auch Schmerzen oder Depressionen. Wir hauchen das Fenster an, um den Atem sehen zu können; die Angst, sichtbar zu machen.

Filz e.V. – Vernetzt und kollektiv

Das Konzept zu "13 Versuche, die Luft anzuhalten" entstand in Telefon- und Videokonferenzen und auf Basis von gemeinsamen Online-Dokumenten. Diese vernetzte Arbeitsweise wird auch auf den Produktionsprozess übertragen – in engem Austausch, doch ohne physischen Kontakt. Die besondere Herausforderung liegt in der Struktur des Films – jeder reagiert tagesaktuell und spontan auf die vorherige Videobotschaft. Eine experimentelle Arbeitsweise, die im Dokumentarfilm ungewöhnlich ist. Ein durchgehender Newsticker begleitet die 13 einminütigen Kapitel in Form einer Bauchbinde. Die Welt der Kurznachrichten steht der Welt der individuellen, nach innen gerichteten Gedanken gegenüber.

Digitaler Austausch Bildrechte: MDR / Filz e.V.

Die 13 Autorinnen und Autoren, Film- und Kunstschaffenden haben sich zusammengeschlossen in der filmische Initiative Leipzig e.V., die ihren kreativen Ausgangspunkt in der werkleitz PMMC MasterClass Halle/Saale hat. Das omnibus-Filmprojekt "13 Versuche" soll Ausgangspunkt für weitere Unternehmungen sein, als Kollektiv an anspruchsvollen künstlerischen Formaten zu arbeiten und nach außen mit einer Stimme aufzutreten.