"Golfkrise" – Corona Creative #12

Ein abgestellter PKW abgedeckt mit einer Plane, die im Wind flattert. Bis auf die Bäume vor dem Altersheim und die wenigen Passanten auf der Straße scheint das flatternde Grau das Lebendigste, was außerhalb der virtuellen Räume noch wahrnehmbar ist. Im Wind nimmt die Plane immer neue Formen an. Aus ihrer Bewegung entsteht die filmische Dramaturgie einer langsamen fragmentarischen Enthüllung.

Demobilisiert am Straßenrand Bildrechte: MDR / Marcus Held

Während das Coronavirus in Deutschland von einer Abstraktion zur realen Erfahrung wird, wird das Auto demobilisiert und vor seiner Umwelt geschützt – genau wie die Menschen in ihren Wohnungen. Das Auto mit der wehenden Plane wird zum Indikator und Spiegel der Situation. Passat und Scirocco, so hießen die Auto-Modelle, die vor dem VW Golf produziert wurden, sie trugen die Namen von Winden. Seit 1981 ist der Golf das Symbol für Wohlstand, Mobilität und Freiheit. Vermeintliche Selbstverständlichkeiten. Das Virus stellt sie komplett in Frage.



Keine Mobilität, keine Freiheit und kein Wohlstand, jetzt für alle? Macht das Virus nun tatsächlich alle gleich? Der essayistische Kurzdokumentarfilm stellt Fragen nach der Erfahrbarkeit und "Behandelbarkeit" einer Krise, nach den Mitteln der Isolation und Restriktion als Krisenmanagement und der "Demobilisierung" als Machttechnik. Wieso scheint es einfacher, Grenzen zu schließen, als sich allein auf eine Parkbank zu setzen?