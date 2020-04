"Home Sweet Home" - Corona Creative #17

Das filmisch inszenierte Kammerspiel sollte ein Diskurs werden über Angst und Paranoia als Ausdruck der neuen Vernunft während der Krise. Die Herausforderung für das Künstlerpaar bestand vor allem darin, die umfassenden Restriktionen und Anweisungen auch im privaten Bereich in einer filmische Idee zu übersetzen. Mehrfach während des Schaffensprozesses wechselten die Ansichten, wie sich die Künstler selbst in das Projekt einbringen sollten: Als austauschbare Statisten, als nicht personifizierte Probanden, im Puppenspiel? Das Ergebnis überrascht, sowohl in seiner Bildsprache und Metapohorik wie auch in den Emotionen, die es beim Zuschauer auslöst.

Amel Alzakout (geboren 1988 in Syrien) und Khaled Abdulwahed (geboren 1975 in Syrien) leben und arbeiten zusammen in Leipzig. Auf der Berlinale 2020 waren sie mit ihrem gemeinsamen Debüt-Film "Purple Sea" im Wettbewerbsprogramm vertreten. Amel Alzakout studierte Journalistik an der Universität von Kairo und Kunst an der Kunstakademie in Berlin-Weißensee sowie derzeit Medienkunst an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst.



Khaled Abdulwahed studierte Fine Arts und Graphic Design in Damaskus und Nikosia. Seine Kunstwerke stellte er bereits mehrfach im Mittleren Osten und Europa aus. Mit seinen Videokunstwerken nahm er erfolgreich an internationalen Festivals teil und veröffentlichte auf diversen TV-Kanälen weltweit.