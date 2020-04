"Im Käfig der guten Laune" - Corona Creative #10

Comiczeichnerin Olivia Vieweg bewaffnet sich. Bildrechte: Olivia Vieweg

Olivia Vieweg erzählt filmisch, wie sie unter den Bedingungen der Corona-Pandemie lebt und arbeitet. Wie sich lang gehegte Südtirol-Träume plötzlich ins Nichts auflösen. Wie die Leipziger Buchmesse abgesagt wird und eine Filmfestival-Reise nach Frankreich endet. Wie Lesungen und öffentliche Auftritten storniert werden. Wie alle Planungen sinnlos werden. Bis zu dem Moment, an dem sie am liebsten ein Streichholz auf den Boden werfen und alles beenden will. Eine emotionale Abwärtsspirale, die dann in einer neuen Kreativität mündet. Trotz Home-Office und ihrer Familie mit zwei kleinen Kindern, die eigentlich immer etwas von den Eltern wollen.