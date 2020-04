"Kleindarsteller" - Corona Creative #16

Die Helden dieses Kurzfilms sind Komparsen und Kleindarsteller aus Leipzig. Ihre Einsätze bei Dreharbeiten wurden wegen Corona abgesagt. Nun dürfen sie doch vor der Kamera auftreten. Da ihre Rollen zum Zeitpunkt der Absage noch nicht wirklich ausgearbeitet waren, müssen sie die Leerstellen füllen. Die Komparsen können als neue Kurzfilm-Helden improvisieren und persönliche Erfahrungen in die Gestaltung ihrer Figuren einbringen.

Alltag als Probe, Probe als Alltag

Sich frei Spielen Bildrechte: MDR/Andrėja Šaltytė/Leo Tax Da ist zum Beispiel Nans. Eigentlich moderiert er bei Events. Sein Geld verdient er außerdem als Komparse. Eigentlich wäre er demnächst bei einem Dreh zu SOKO Leipzig zum Einsatz gekommen. Er wäre einem Kriminellen auf der Flucht in einer Parkgarage begegnet. Wie sieht so eine Begegnung aus? Nans darf nun selbst entscheiden, ob er dem Kriminellen bei der Flucht hilft oder nicht. Er ist frei, sich selbst zu spielen und bestimmt, inwiefern sein Alltag Einfluss auf die Entwicklung der Szene nimmt. Ein filmisches Experiment, das bewusst Kleindarsteller und Komparsen in Haupt-Rollen inszeniert und sie als Persönlichkeiten wahrnimmt.

Šaltytė und Tax lassen improvisieren

Neue Freiheit Bildrechte: MDR/Andrėja Šaltytė/Leo Tax Die Filmschaffenden Andrėja Šaltytė und Leo Tax hatten bereits für einen experimentellen Dokumentarfilm über Sprache und Sprachpolitik in der Ukraine Komparsen gecastet, als Corona alle Dreh-Pläne zunichte machte. Nun wurde die Situation positiv umgedeutet und mit diesen und anderen Statisten, Komparsen und Kleindarstellern ein experimentell- dokumentarischer Kurzfilm entworfen und produziert.

Isolation als filmisches Mittel

Und nun? Bildrechte: MDR/Andrėja Šaltytė/Leo Tax Das Projekt zielte bewusst darauf, Menschen dieser Berufsgruppe im Ausnahmezustand finanziell und kreativ zu unterstützen. So wird aus sechs szenischen Situationen eine assoziative Geschichte konstruiert, die sich wie ein Puzzle zusammensetzt. Am Ende entsteht ein virtueller Dialog zwischen den Figuren, die sonst in unterschiedlichen Serien, Shows, und Filmen auftreten würden. Die gebotene soziale Isolation in Zeiten der Pandemie wird filmisches Mittel und bestimmt die Form. Andrėja Šaltytė und Leo Tax haben als Film- und Video-Kuntschaffende bereits mehrfach erfolgreich zusammengearbeitet.

Die Filmschaffenden Leo Tax und Andrėja Šaltytė Bildrechte: MDR / Andrėja Šaltytė / Leo Tax Andrėja Šaltytė (Jahrgang 1988) wurde in Vilnius geboren, sie lebt und arbeitet in Leipzig. Sie studierte im Meisterschulstudium bis 2018 an der dortigen Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB), absolvierte ein ERASMUS-Studium an der ESAG (L'Ecole Supérieure d'Art de Grenoble), erwarb an der Kunstakademie Vilnius einen Bachelor für Malerei.



Šaltytė ko-organisierte Kunst- und Filmveranstaltungen in Sachsen mit der Initiative Kino in Bewegung (KIB) und zahlreiche Ausstellungen wie 2019 die "Entstellte Kunst", "HGB Leipzig", "DE"



Credits: LOW-FI-LAW, 2-Kanal Video , 2019, "Der 7. Fall", 5-Kanal Filminstallation, 2018, "Es gibt nichts besonderes in Velyka Chernihivka", 2018