"Mayas Abenteuer" – Corona Creative #4

Filmfestival "Corona Creative" #4 "Mayas Abenteuer": Sechs Kinder erfinden eine Film-Geschichte

Der Corona-Isolation entkommen, das geht am besten mit Fantasie. So denkt sich Linus aus Leipzig aus, wie "Mayas Abenteuer" beginnen könnte: Mit einem Rascheln im Kleiderschrank! Fünf andere Kinder, die er bisher gar nicht kannte, spinnen die Geschichte immer weiter. Per Smartphone stehen sie untereinander und mit Regisseurin Lena Elfers in Kontakt. Die digitale Premiere feiert das ganze Team nun zum Aufktakt des Corona Creative-Filmfestival bei MDR KULTUR.