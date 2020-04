"Nachbarn" - Corona Creative #9

Ein Wohnhaus in der Leipziger Südvorstadt. Da, wo sonst im Hof hinterm Haus Kindergeschrei zu hören ist, herrscht Stille. Die Türen im Hausflur bleiben verschlossen. Wegen der Corona-Pandemie wurden Ausgangsbeschränkungen samt Kontaktsperre erlassen. Die Corona-Krise bestimmt die Nachrichten, man sieht und hört kaum mehr etwas anderes. Was die Politik sonst so beschließt, geht unter. Alle, vor allem "Risikogruppen", sollen nun weitestmöglich in den eigenen vier Wänden bleiben. Dok-Filmerin Nancy Brandt fragt sich: "Wie geht es den Nachbarn? Was denkt das Rentnerpärchen unter mir? Was macht die WG unten im Erdgeschoss?" Einziger Kommunikationsweg ist das Telefon, sie nutzt ihn und beginnt, im eigenen Haus zu drehen ...

Mosaik des Alltags und der Ängste

Draußen vor der Tür Bildrechte: Corona Creative / Nancy Brandt Nancy Brandts Dokumentarfilm "Nachbarn" zeichnet ein differenziertes, von persönlicher Wahrnehmung geprägtes Bild der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen auf diesen Mikrokosmos. Jeder im Haus hat seine eigene Art, mit der Situation umzugehen: Das Rentnerpaar; die Familie mit dem Sohn, der aus dem Winterurlaub in Italien zurückgekommen ist; die Single-Frau im Homeoffice; der Schichtarbeiter im systemrelevanten Beruf und auch der Anhänger von kursierenden Verschwörungstheorien. "Was habt ihr gedacht, als ihr das erste Mal von dem Virus gehört habt?", "Wann war euch klar, dass es auch euch betreffen wird? Was haltet ihr von den Einschränkungen?", will die Filmemacherin wissen.

Jeder Hausbewohner bekommt die gleichen Fragen und gibt ganz unterschiedliche Antworten darauf, wie sich sein Leben verändert hat. So entsteht ein feingliedriges Mosaik des Alltags und der Ängste in Zeiten der Corona-Pandemie.

Ein Schwenk durchs Haus: Ambitionierter One-Take-Style