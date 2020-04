"Ode an die Freunde" - Corona Creative #14

Der Umgang mit den digitalen Medien ist für die meisten Jugendlichen inzwischen gelebter Alltag. Fünf von ihnen erzählen exemplarisch für die Heranwachsenden in dramaturgischen Teilthemen von ihren Bedürfnissen, Sorgen und Hoffnungen. Die Aufnahmen produzieren die jungen Leute allein und spielen sie per Mail, Cloud oder Dropbox zu. Es sind keine Kamerateams vor Ort. Damit die Aufnahmen jedoch ein sendefähiges Niveau erreichen, werden die Protagonisten aus der Ferne von einem professionellen Team technisch angeleitet und die Inhalte redaktionell betreut. Auf ein gemeinsames Zeichen des Chorleiters beginnt der Kinderchor, die Kopfhörer auf den Ohren, den Song einzusingen. Im Screen blinkt die Record-Funktion. — "ON AIR" — Aufnahme läuft!

Stefan Kaminsky (Jahrgang 1977) ist Vater eines Chormitgliedes. In seinem beruflichen Schaffen als Schauspieler (u.a. bei In aller Freundschaft, SOKO Leipzig, Alarm für Cobra 11, Tatort), als Regisseur und Schauspieldozent hat er langjährige Erfahrungen in der Film- und Theaterbranche und setzt seit Jahren sehr erfolgreich neben theatralen auch filmische Projekte um. Credits (eigene Regie): "Die grosse Reise" – LANDschaftTHEATER, Bad Düben (2018), "Die grosse Dürr"e - LANDschaftTHEATER Bad Düben (2015)

Credits: "Do We Need" (2012), "Lonely In The Crowd/ Everything In Flames", "House Of Sugar" (2014), "Liebe" (2015)