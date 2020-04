"Viola" – Corona Creative #11

Mit der Ausbreitung des Covit-19-Virus hat sich das Leben der Obdachlosen in Dresden drastisch verändert. Pfandflaschen finden sie nur noch selten, Straßenmagazine lassen sich nicht mehr verkaufen, die Polizei kontrolliert stärker und löst auch kleine Gruppen auf. Noch schlimmer: Das "Nachtcafé", eine Notschlafstelle der Diakonie bleibt geschlossen. Die meisten sozialen Angebote wurden eingestellt. Kontaktsperre und Ausgangsbeschränkungen treffen Obdachlose vielleicht stärker als es das Corona-Virus könnte.

Doch da gibt es zum Glück noch diesen "Schwarzen Engel", Viola. Der Dok-Film von Julien Deschamps und Martin Andersson erzählt die Geschichte der 61-Jährigen. Bis vor kurzem war sie selbst noch obdachlos, mittlerweile bewohnt sie eine Sozialwohnung in Dresden. Aus Eigeninitiative kümmert sie sich um andere Obdachlose, verteilt Essen in einer Einkaufspassage, schenkt Kaffee aus, teilt, was sie hat. Als Sozialhilfeempfängerin ist das nicht viel.