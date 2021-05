Bislang 418 Anträge in der zweiten Auflage

Dabei ist es aber nicht geblieben. Auch die in diesem Frühjahr gestartete zweite Auflage des Förderprogramms ist bislang nicht so recht ins Rollen gekommen. Das zeigen neben Rückmeldungen von Interessensverbänden auch Zahlen der Staatskanzlei. Seit "Kultur ans Netz" im April wiederaufgelegt wurde, sind – Stand Montagmittag – 418 Förderanträge eingegangen. Das teilte die Staatskanzlei MDR KULTUR mit. Das erste Geld soll demnach in Kürze fließen. Zur Einordnung: In der Theorie wäre Geld für bis zu 1.000 Kulturschaffende da, 4,5 Millionen Euro stehen bereit. "Wir sind zuversichtlich, dass in den kommenden Wochen weitere Anträge eingehen", sagte der Sprecher des Kulturministeriums, Daniel Mouratidis. Demnächst solle noch Online-Werbung gemacht werden.

Anja Jünger arbeitet als freiberufliche Schauspielerin und Sprecherin in Halle. Bildrechte: Gerd Jünger Anja Jünger kann die Zurückhaltung ihrer Kolleginnen und Kollegen nicht verstehen. Die 31-Jährige arbeitet in Halle als freiberufliche Schauspielerin und Sprecherin. Außerdem hat sie Aufträge als Sprecherzieherin. Vor ein paar Tagen hat sich Anja Jünger erneut um das Stipendium beworben. Der Freiberuflerin schwebt vor, sich mit der spielerisch-künstlerischen Realität freier Schauspielerinnen und Schauspieler in Zeiten der Pandemie zu beschäftigen. "Ich möchte wissen, was Corona mit unserer Entwicklung macht", erzählt sie. "Was haben wir durch Corona gewonnen, was ist verloren gegangen?" Um Antworten auf diese Fragen zu finden, will Jünger Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Sachsen-Anhalt führen. Ihre Eindrücke möchte die 31-Jährige später in einem Kurzfilm verarbeiten.

Ein Projekt, von dem auch andere profitieren