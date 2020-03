Nicht nur Prominente unterstützen die Aktion, auch Polizistinnen und Polizisten, Ärztinnen und Ärzte beteiligen sich in den sozialen Medien unter dem Hashtag und appellieren an die Menschen in Deutschland. Ihre Botschaft: Bleibt zuhause. Wir sind für euch da. Der Musiker Max Giesinger hat für den 22. März sogar ein #WirBleibenZuhause-Festival angekündigt, das im Videostream zu erleben sein soll.