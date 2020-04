Ausstellungen, die ausfallen, machen einen großen Teil der Krisensituationen aus. Dazu gehören auch Ausstellungen, die im Ausland stattfinden sollten und für die die Flüge, Transporte etc. schon bezahlt waren. Residenzen und Symposien fallen genauso aus wie Workshops in Jugendeinrichtungen oder Hochschulen, bei denen Künstlerinnen und Künstler oft auch als Kunstvermittler Geld verdienen. Geschäfte, die Kunst verkaufe, haben zugemacht, Kunsthandwerksmärkte und -messen fallen aus. Das ist für Künstlerinnen besonders existenzbedrohend, weil viele auch schon vor Corona von der Hand in den Mund gelebt haben. Das Jahreseinkommen 2019 bei weiblichen Künstlerinnen lag bei Bildhauerinnen um die 9300 Euro bei Malerinnen und Grafikerinnen bei 10.000 Euro und bei Holz- und Metall-Gestalterinnen um die 10.500 Euro, hat Ruth Heftrig vom Berufsverband Bildender Künstler (BBK) Sachsen-Anhalt errechnet. Das sind weit weniger als 100 Euro im Monat. Diese Künstlerinnen können also auf keinerlei Rücklagen zurückgreifen.