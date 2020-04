Bewerben können sich alle Kunstschaffenden, die Mitglied im Aktionsbündnis Darstellende Künste sind, einem Zusammenschluss von verschiedenen Verbänden aus dem Theaterbereich. Dazu gehören: art but fair, Bund der Szenografen, Bundesverband Freie Darstellende Künste, Dramaturgische Gesellschaft, dramaturgie-netzwerk,ensemble-netzwerk, junges ensemble-netzwerk, regie-netzwerk, Pro Quote Bühne, Freie Ensembles und Orchester in Deutschland e.V., Netzwerk Flausen+, Ständige Konferenz Schauspielausbildung (SKS). Einsendeschluss ist der 7. April 2020.