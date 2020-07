Der Juli hätte ihr Monat werden sollen: Normalerweise beenden Kunststudierende in diesen Wochen ihr Studium: mit öffentlichen Prüfungen, Ausstellungen und Festen. Dieses Jahr aber können solche Veranstaltungen kaum stattfinden: Die HGB Leipzig und die HfBK Dresden haben die traditionellen Werkschauen in den Oktober verschoben. Die Jahresschau "summaery2020" der Bauhaus-Universität Weimar wurde komplett ins Internet verlegt.

Eine Ausnahme macht die Burg Giebichenstein in Halle. Die diesjährige Jahresausstellung "Close to the bone" findet fast normal statt: in richtigen Ausstellungsräumen wie der Galerie am Volkspark – natürlich unter Einhaltung der Abstandsregeln und zusätzlich auch noch digital.