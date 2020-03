Almila Bağrıaçık spielt eine junge Frau, die für ihren Freiheitsdrang mit dem Leben bezahlen muss. Bildrechte: NFP marketing & distribution

Das Drama "Nur eine Frau" geht auf eine wahre Geschichte zurück: Die Deutsch-Türkin Hatun Sürücü will ein selbstbestimmtes, freies Leben führen und wird dafür am 7. Februar 2005 von ihrem Bruder auf offener Straße in Berlin erschossen. Dieser sogenannte "Ehrenmord" erschütterte Deutschland. In der Verfilmung von Hatuns Geschichte schaut die Ermordete auf ihr Leben zurück, schildert die beengten Verhältnisse in ihrer Familie, die Dominanz ihrer Brüder und ihren Aufbruch. Dabei spielt Almila Bağrıaçık ("4 Blocks") Hatun nicht als Opfer, sondern als eine lebensfrohe und entschlossene Frau.