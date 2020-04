Die Situation für Buchhändler in den drei Ländern Mitteldeutschlands gestaltet sich unterschiedlich. In Sachsen-Anhalt sind Buchhandlungen von den Corona-Verordnungen des Landes ausgenommen und dürfen weiterhin öffnen.

In Sachsen jedoch müssen Buchhandlungen mindestens bis 20. April geschlossen bleiben, in Thüringen bis mindestens 19. April.

Kunden können in den Buchhandlungen (auch online) verstärkt Gutscheine kaufen. Dafür wirbt die bundesweite Kampagne "Freundschaft fürs Lesen" der Berliner Buchmarketing-Agentur "Literaturtest". Das solle "den Buchhandlungen jetzt helfen, auch in der Zukunft ihre Funktion als vitale Orte des Lesens erfüllen zu können", so die Agentur. Denn für einige Buchhandlungen und Verlage gehe es wegen der Schließungen um die Existenz.