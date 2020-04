In Dresden können Kreative derzeit einen Pauschalzuschuss von 1.000 Euro erhalten. Bildrechte: dpa

Der Freistaat Sachsen gewährt zinsfreie Darlehen, die drei Jahre lang nicht zurückgezahlt werden müssen. Eine Bonitätsprüfung entfällt. Beantragt werden können sie bei der Sächsischen Aufbaubank. Dort können auch Zuschüsse für Soloselbständige und Kleinstunternehmen mit bis zehn Mitarbeitenden beantragt werden, sollte sie durch die Corona-Krise wirtschaftlich existentiell betroffen sein (siehe oben: Betriebsmittelzuschuss). Einzelne Städte gewähren Sonderhilfen, so wird in Leipzig die Gewerbesteuer ausgesetzt, Dresdner Kreative können einen Pauschalzuschuss von 1.000 Euro erhalten. Auf der Webseite kreatives-sachsen.de findet sich eine sehr umfangreiche Auflistung möglicher Hilfen, beispielsweise für Städte wie Dresden oder Leipzig, durch Verwertungsgesellschaften wie die GEMA, VG Wort, GVL etc.