Durch die Corona-Krise rechnet die Bundesregierung mit Umsatzeinbußen der Kultur- und Kreativwirtschaft in Höhe von bis zu fast 28 Milliarden Euro. Der anhaltende Coronavirus-Stillstand in diesem Bereich lasse dieses gravierende Szenario wahrscheinlicher werden, teilte das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes in einer am Montag verbreiteten Berechnung mit. Bei den im "milden Szenario" bezeichneten Auswirkungen lägen die Einbußen bei 9,5 Milliarden Euro, ein "mittleres Szenario" geht von 14,7 Milliarden Euro aus.