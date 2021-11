In Sachsen gilt für Kultureinrichtungen die 2G-Regel, auch in Thüringen könnte sie schon bald kommen. Sachsen-Anhalt hält dagegen noch an 3G fest. Konkret gibt es im Alltag aber viele weitere Details zu beachten: Wo gilt Maskenpflicht? Wie groß dürfen Veranstaltungen sein, und welche Ausnahmen gibt es? Es fällt schwer, den Überblick zu behalten, was in Theatern, Kinos, Clubs oder Museen möglich ist und was nicht. Hier finden Sie die aktuellen Regelungen für Ihr jeweiliges Bundesland zusammengefasst.