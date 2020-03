Initiative zur Corona-Krise Kurzfilmfestival "My Darling Quarantine" findet im Netz statt

So auch die 2019er-Produktion "Postcards From the End of the World" von Konstantinos Antonopoulos, der Wettbewerbssieger der ersten Festivalwoche. Gewonnen hat der Film vielleicht auch, weil die Handlung an aktuelle Zustände erinnert: er spielt auf dem Höhepunkt der Griechenlandkrise, als eine große Unsicherheit in der Bevölkerung herrschte, als niemand wusste, ob das Land in der Eurozone verbleibt und die Leute panisch begannen, die Geschäfte leer zu kaufen.