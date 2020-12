Der Musikfonds hat im Rahmen des Bundesprogramms "Neustart Kultur" zusätzliche Mittel erhalten. Damit sollen auch innovative Projektvorhaben trotz der durch die Corona-Krise erschwerten Bedingungen ermöglicht werden. Die Frist für die nächste Runde für Anträge mit einer Antragssumme höher als 2.000 EUR bis maximal 50.000 EUR endet am 31. Januar 2021. Für zwei weitere Runden enden die Fristen am 31. Mai und am 30. Deptember. Das Volumen beträgt insgesamt 10 Millionen Euro. Das Projektvorhaben darf nicht vor dem 1. April 2021 beginnen, muss aber vor dem 30. November 2021 beendet und abgerechnet sein. Anträge können ausschließlich online eingereicht werden. Was förderwürdig ist und wie die Antragstellung erfolgen muss, erläutert der Musikfonds online und in einem gesonderten Merkblatt.