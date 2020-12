Wer auf die Website von Julia Raab geht, könnte meinen, es gebe im Dezember keinen Lockdown. Auf ihrer Internetseite listet Raab, freischaffende Puppenspielerin aus Halle, gleich mehrere Auftritte in der Vorweihnachtszeit auf. Am 7. Dezember einen in Gommern im Umland von Magdeburg, am 10. in Halle, wenige Tage vor Heiligabend in Merseburg. Ein Fehler? Die Website, vielleicht noch nicht auf Stand gebracht? Bei jeder anderen Künstlerin wäre all das möglich. Im Falle von Julia Raab lautet die Antwort: Stimmt nicht. Denn Raab wird im Dezember auftreten. Und sie hat das auch schon im November getan.

Wer nun glaubt, die 38-Jährige setze sich über die Corona-Beschränkungen hinweg und erzähle davon auch noch in der Öffentlichkeit, der irrt. Julia Raab darf tun, was sie aktuell tut. Und das hat einen Grund: Julia Raab spielt in diesen Wochen und Monaten keine Vorstellungen im klassischen Sinne. Sie macht politische Bildung, nutzt dafür vereinzelt theatrale Mittel. Anschließend folgt eine theaterpädagogische Auswertung des Gesehenen. Für Julia Raab ist das der Schlüssel, in einer Zeit Geld zu verdienen, in der die meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen zum Warten verdammt sind – und über fehlende Einnahmen klagen. Ein "besonderes Geschenk" sei das, berichtet die Figurenspielerin im Gespräch mit MDR KULTUR.

Bildungsangebote sind in Sachsen-Anhalt erlaubt

Nun sollte man an dieser Stelle erklären, warum Julia Raab tun darf, was sie tut: Anders als noch im Frühjahr, als Schulen geschlossen waren und das komplette Leben lahm gelegt war, ist der Betrieb sogenannter Bildungsangebote im Corona-Herbst in Sachsen-Anhalt erlaubt. Das betrifft nicht nur Schulen: Auch Bibliotheken durften in den vergangenen Wochen geöffnet bleiben und dürfen dies auch weiterhin. Die Gesundheitsministerin und der Ministerpräsident hatten explizit darauf hingewiesen, als sie Ende Oktober die neuerlichen Beschränkungen ankündigten. Es ist, wenn man so will, eine kleine Einschränkung all der Einschränkungen.

Das ist ein besonderes Geschenk. Julia Raab Puppenspielerin aus Halle

Julia Raab kommt diese Einschränkung zugute – ebenso wie das breite Repertoire, das sich die Wahl-Hallenserin in den vergangenen Jahren aufgebaut hat. Die Künstlerin spielt klassisches Puppentheater für kleine Kinder wie für Erwachsene. Sie hat allerdings auch Produktionen im Programm, die gesellschaftliche Tabus thematisieren – darunter das Stück "Der schwarze Hund", in dem es um den Kampf erkrankter Menschen gegen Depressionen geht. Und: Julia Raab thematisiert mit ihrem Figurenspiel "...im Frühling hat man keine Lust zu sterben" die Gräueltaten der Nationalsozialisten. In einer szenischen Lesung erzählt sie von Frauen, die, in einer Todeszelle sitzend, einen letzten Abschiedsbrief verfassen. Es braucht nur einen Blick in die Beschreibung der Inszenierung, um deren Dramatik zu erahnen. Mit "...im Frühling hat man keine Lust zu sterben" wird Julia Raab im Dezember auch vor Gefangenen der Justizvollzugsanstalt Roter Ochse in Halle auftreten.

Auftreten mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz