Die Pandemie bremst die Kulturlandschaft gnadenlos aus. Das betrifft auch die rund 150 Amateurtheater in Sachsen-Anhalt. Sie kämpfen darum, sichtbar zu bleiben. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer, Florian Leue

Es gibt im Journalismus Gespräche, deren Halbwertszeit auf ein Minimum begrenzt ist. "Nichts ist älter als die Zeitung von gestern", heißt es nicht ohne Grund. Nun ist dies hier keine Zeitung und an Aktualität verloren hat das Gespräch schon gar nicht: Vielmehr ist es trotz aller Weiterentwicklungen seither aktueller denn je, geht es doch um die Zukunft der Kulturszene in Pandemie-Zeiten.

Das Landeszentrum freies Theater ist im Forum Gestaltung in Magdeburg untergebracht. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Als Maria Gebhardt an einem sonnig-herbstlichen Mittag Mitte Oktober in ihrem Büro im Forum Gestaltung in Magdeburg empfängt – einem kolossalen Bau, gelegen zwischen all den Großbaustellen im Zentrum von Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt – ist das, was jetzt, am Tage der Veröffentlichung dieses Textes gilt, ferne Zukunft. Maria Gebhardt sagt Sätze wie: "Für die Amateurtheater war schon das Frühjahr eine sehr große emotionale Herausforderung. Die meisten haben diese Herausforderung aber souverän gelöst, auch im Kontakt mit ihrem Publikum."

Der Kultur wird der Saft abgedreht – zum zweiten Mal

Eine Woche später werden die Kanzlerin und die Regierungschefs der Bundesländer verkünden: Der Kultur wird im November der Saft abgedreht. Ohne Kompromisse. Es ist, wie schon im Frühjahr, Teil des Versuchs, die Coronavirus-Pandemie einzudämmen. Maria Gebhardt muss als Geschäftsführerin des Landeszentrums freies Theater in Sachsen-Anhalt nun wieder viel telefonieren, viel lesen, viel schreiben. Ohne ein gewisses Organisationstalent ist ihr Job kaum zu machen. Als MDR KULTUR Maria Gebhardt am Tag nach der Hiobsbotschaft am Telefon erreicht, wirkt sie niedergeschlagen und enttäuscht. Sie, für gewöhnlich eine quirlige und gut gelaunt auftretende junge Frau, spricht von einer "Schockstarre".

Wir haben sehr viel mitgelitten. Maria Gebhardt Landeszentrum freies Theater Sachsen-Anhalt