Daran beteiligen sich auch mehr und mehr Kultureinrichtungen. Bei der Initiative "Greiz dreht auf" etwa ließ am vergangenen Samstag ein Bündnis aus mehr als 50 Institutionen, Vereinen, Firmen und Verbänden aus der ostthüringischen Stadt Friedenslieder vom Dach der Vogtlandhalle erklingen. Mitinitiatorin Tina Weidhaas vom Theater- und Kulturförderverein der Vogtlandhalle sagte MDR KULTUR, die Aktion habe für ein friedliches und respektvolles Miteinander in der Stadt werben sollen.

Die Idee zur Aktion sei bei Corona-Protesten in Greiz eine Woche zuvor aufgekommen. Weidhaas zufolge kamen damals die Mitglieder der Kinder- und Jugendtheatergruppe "Kleinauf-Theater" nicht mehr ungehindert von einer Probe nach Hause: "Wir waren wirklich eingekesselt von Vermummten, die um die Vogtlandhalle gelaufen sind, die Böller gezündet haben. Das war ein ganz furchtbarer Moment für uns. Eltern haben uns angerufen, konnten ihre Kinder nicht abholen." Die letzte Teilnehmerin sei um 22 Uhr zu Hause gewesen, drei Stunden nach Ende der Probe. Weidhaas erklärte, gegen derartige Proteste habe man mit "Greiz dreht auf" etwas unternehmen wollen.



Auch in Zittau haben sich unter dem Motto "Zittau gemeinsam" mehrere Organisationen zu einer Aktion gegen die montäglichen "Corona-Spaziergänge" zusammengeschlossen. So wurde am Montagabend während des Protest-"Spaziergangs" weihnachtliche Beleuchtung in der Stadt ausgeschaltet. Der Leiter der Kreismusikschule Dreiländereck, Sven Rössel, sagte MDR KULTUR, Ziel sei es gewesen, "diesen demokratiefeindlichen Rufern dort keine beleuchtete Kulisse zu bieten."