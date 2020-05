"Kultur ist elementar, ein Grundbedürfnis des modernen Menschen. Mit ihrem disziplinierten, problembewussten Verhalten haben es die Menschen in Sachsen-Anhalt möglich gemacht, weitere kulturelle Einrichtungen im Lande wieder für den Publikumsverkehr öffnen zu können", sagte Rainer Robra, Staats- und Kulturminister von Sachsen-Anhalt. Ihm sei es ein wichtiges Anliegen, die Kultureinrichtungen so schnell wie möglich wieder zu eröffnen. Daher sei man in den vergangenen Wochen in ständigem Austausch mit den Vertretern der verschiedenen Kultursparten gewesen. Man habe die Möglichkeiten und Voraussetzungen, unter denen Kultureinrichtungen wiederöffnen können, herausgearbeitet.

Oper Magdeburg Bildrechte: dpa

Die wichtigsten Rahmenbedingungen für Kulturveranstaltungen in den nächsten Monaten sind Abstandsregelungen, Hygienevorschriften sowie die Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft für das künstlerische und nicht-künstlerische Personal.



"Nichts wird sein, wie es war, aber was jetzt kommen wird, das wird eine spannende Herausforderung für die Kreativen im Land", so Robra weiter. Er wünscht den Kulturschaffenden viel Erfolg bei ihrer Arbeit. "Das Publikum wird sich hoffentlich schnell an die neuen Bedingungen mit Corona gewöhnen und weiter diszipliniert alle Vorgaben beherzigen. Dann können wir Freude am Kulturgenuss haben und trotzdem die befürchtete zweite Welle vermeiden."