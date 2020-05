Ab dem 4. Mai dürfen Museen, Bibliotheken und Archive in Sachsen-Anhalt wieder öffnen. Doch das bedeutet nicht, dass tatsächlich alle 235 Museen im Land zum gleichen Zeitpunkt ihre Tore weiten. Denn dazu sind sie zu unterschiedlich: Es gibt die kleinen regionalen Häuser, die subventionierten und privaten Häuser oder die Leuchttürme, die stark vom Tourismus abhängen.

So wird jedes Haus für sich entscheiden, ob es die geforderten Auflagen wie Hygieneschutz, Abstandhalten oder getrennte Ein- und Ausgänge gewährleisten können. Sie reichen von Schutzglas im Kassenbereich über Bodenmarkierungen bis hin zur Bereitstellung von Desinfektionsmitteln.

Die Maskenpflicht gilt auch in Museen Bildrechte: imago images/photothek

Hierzu hat der Museumsverband Sachsen-Anhalt auf Basis der Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt Handlungsempfehlungen erarbeitet. Da spielt zum Beispiel die Größe der Räume eine Rolle, die Art der Klimaanlagen, die Schulung des Personals, der Umgang mit der Museumspädagogik und vor allem, ob die Institutionen in touristischen Gebieten liegen. Die Umsetzung ist also abhängig von den individuellen räumlichen, technischen und personellen Gegebenheiten der Häuser und so muss für jedes einzelne Museum, jeden einzelnen Museumsladen, jede Burg und jedes Schloss eine Entscheidung getroffen werden.