Kunst- und Kultureinrichtungen in Sachsen werden in der Corona-Krise mit weiteren 2,4 Millionen Euro vom Freistaat unterstützt. Einrichtungen in freier Trägerschaft, die coronabedingt finanzielle Ausfälle erlitten haben, können ab Mittwoch wieder eine Förderung nach der Richtlinie "Corona-Härtefall Kultur" beantragen, wie das Kulturministerium am Dienstag mitteilte. Gewährt werden Zuschüsse bis zu 10.000 Euro, bei einem höheren Liquiditätsbedarf sind den Angaben zufolge bis zu 50.000 Euro möglich.