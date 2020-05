Corona Theater in Sachsen können wieder öffnen – aber wie?

Die Felsenbühne Rathen wird umgebaut Bildrechte: Daniel Förster

In Radebeul soll es dagegen sobald wie möglich losgehen. Nachdem die Stadt nach dem Karl May Fest auch die geplante Veranstaltungsreihe "Der Lößnitzgrund ruft" mit "Winnetou I" absagen musste, habe Oberbürgermeister Bert Wendsche angeregt, kleine mobile Spielformen an verschieden Orten in Radebeul Schritt für Schritt zu ermöglichen, erzählt der Intendant der Sächsischen Landesbühnen, Manuel Schöbel. "Wir sind es gewöhnt, an den unterschiedlichsten Plätzen zu spielen und der Walking Act – also das Spiel in der Bewegung – ist uns vertraut. Vielleicht können wir zum Beispiel etwas Ähnliches, wie das was wir im Advent beim Lichterfest auf Wackerbarth aufgeführt haben, nun im Sommer genauso unterhaltsam, luftig und leicht in veränderter Form mit variierten Bestandteilen neu erfinden", überlegt er im Interview mit MDR KULTUR. "Da wir im Unterschied zu den meisten Theatern keine Sommerpause haben, sondern auch im Juni bis August durchgehend für unsere Zuschauer da sind, bereiten wir uns darauf vor, in dem wir Varianten unseres Spielplans erarbeiten, die wir anpassen können auf die schwer vorausrechenbaren Bedingungen der nächsten Wochen." Für die Zeit des notwendigen Umbaus der Felsenbühne Rathen gebe es eine Interimsspielstätte am Elbufer.