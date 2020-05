Zu der schrittweisen Öffnung bietet die Staatliche Kunstsammlung Dresden (SKD) für die Besucher darüber hinaus ein besonderes Angebot an. Unter dem Motto "Sonntags ins Museum. Ab drei ist der Eintritt frei!" werden einige der SKD-Museen an Sonntagen mit freiem Eintritt locken. In den Museen soll nun geschaut werden, "wie sich die Menschen verhalten", so die SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann am Montag. Man wolle mit den Öffnungen Erfahrungen sammeln und auf diese flexibel reagieren. Die aktuelle Planung sei nicht in Stein gemeißelt.