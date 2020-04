Die Sängerhilfe richtet sich an alle Freiberuflerinnen und Freiberufler, die am Musiktheater oder an der Oper tätig sind, erklärt Ulrich Ruhnke, Mitinitiator und Chefredakteur beim Fachmagazin "Oper!". Dazu zählten nicht nur Sängerinnen und Sänger, sondern auch andere Gewerke: Souffleure, Regisseure, Regieassistenten, Maskenbildner – alle freiberuflichen Männer und Frauen im Bereich Oper insgesamt.