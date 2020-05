Wie bringt man in Zeiten, in denen keine Konzerte stattfinden dürfen, Musik zu den Menschen? Diese Frage beschäftigt Martin Kranz und Gernot Süßmuth seit Beginn der Corona-Krise. Kranz ist Intendant der Thüringer Achava-Festspiele, ein Musik- und Theaterfestival, das sich seit 2015 dem jüdisch-interkulturellen Dialog widmet; Süßmuth ist Violinist und leitet das Ensemble "Thüringer Bach Collegium". Beide wollen klassische Musik auch in Corona-Zeiten erfahrbar machen: Live, direkt vor Ort, mit Musikern und Publikum.

"Es braucht Perspektive und Hoffnung für die Menschen", sagt Kranz. Dadurch, dass seit Wochen keine Konzerte stattfinden, hätten viele "ein echtes Defizit". Außerdem wolle er sich mit freischaffenden Musikerinnen und Musikern solidarisieren. "Die haben das so noch nie erlebt. In Friedenszeiten hat es das noch nicht gegeben, dass es einfach keine Auftrittsmöglichkeiten gab."

Solidarität mit freischaffenden Musikern

Auch Süßmuth hat seit Corona keine Auftritte vor Publikum mehr gehabt. Musik erklinge im Moment nur im Netz oder im Radio, so der Violinist. Deshalb hätten er und Festspielintendant Kranz darüber nachgedacht, wie man das ändern könne: "Dann fiel uns ein, dass man ja demonstrieren darf." So sei die Idee entstanden, eine Kundgebung mit Musik zu organisieren, erklärt Süßmuth: "Eine Demonstration für die Solidarität mit all denjenigen, die gerade schweigen müssen." In der Orangerie des Schlosses Belvedere in Weimar soll die Kundgebung stattfinden. Bildrechte: Peter Kranz

Diese Kundgebung mit musikalischer Untermalung wird am 3. Mai im Schlosspark Belvedere in Weimar stattfinden. Mehrere Redebeiträge soll es geben, unter anderem von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. Anschließend ist ein Kantatengottesdienst in der Georgenkirche in Eisenach geplant. Damit wollen die Veranstalter auch ein politisches Zeichen setzen – und zur Solidarität mit den Musikern aufrufen.

Livemusik trotz Corona möglich