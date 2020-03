Neues Streaming-Angebot Disney Plus in Deutschland gestartet

Szene aus "Toy Story" Bildrechte: ©2019 Disney/Pixar.

Ich finde es solide, aber es gibt Luft nach oben. Disney Plus ist definitiv besser als Apple TV, vor allem was das Angebot angeht. Die App konnte ich leider noch nicht testen, ob die stabiler ist als zum Beispiel Sky Ticket, wird der Alltag zeigen.



Gut ist: Es gibt eine Downloadfunktion, man kann also auch offline gucken. Aber neue Folgen von Eigenproduktionen laufen nur wöchentlich, also anders als bei Netflix und Amazon, das erschwert das Bingewatching. Und die Zielgruppe ist eben ganz klar PG13, also alles jugendfrei – deshalb hat Disney auch Eigenproduktionen wie z. B. die Serie "Love, Simon", in der es um einen schwulen Jugendlichen geht, an Hulu abgetreten: Hier gilt Family-Entertainment first.



Und: Disney Plus will in Zukunft jene Filme produzieren, die im Kino nur noch schwer ausgewertet werden können: nämlich kleinere Familienkomödien. Sie setzen auf Remakes und Live-Action. Vom Programm muss noch was kommen, um mit dem Output von Netflix und Co. an Eigenproduktionen mithalten zu können.