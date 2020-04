Die Magdeburger Generalmusikdirektorin, Anna Skrylewa, unterstützt die Forderung der Orchestervereinigung, die Kultur als "systemrelevant" einzustufen. In diesem Zusammenhang verwies sie auf eine Initiative ihrer Orchestermusikerinnen und -musiker, Open-Air-Konzerte für Pflege-und Altenheime anzubieten. In kleinen Formationen könne man so den älteren Bewohnern wieder Lebensmut geben.